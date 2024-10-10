Futbol dünyası şokta! Baldock ölü bulundu

Panathinaikos'ta forma giyen Yunan milli futbolcu George Baldock'tan kötü haber geldi. Yunan kulübüne sezon başında transfer olan 31 yaşındaki sağ bek, evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Eşinin, Baldock ile iletişim kuramayınca ortak arkadaşına haber gönderdiği ve onun da evine giderek Baldock'u cansız halde bulduğu
bildirildi. Yunanistan Milli Takımı forması da giyen oyuncu, ekibinin bugün İngiltere ile Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı maçta kadroda olacaktı ancak sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Baldock'un, çocuğunun doğum gününde vefat ettiği aktarıldı.
Polisin olayı araştırdığı belirtildi. Daha önce Sheffield United'da da ter döken Baldock, Panathinaikos ile 6 Ekim'de Olympiakos'a karşı ilk 11'de başlamış ve 75 dakika sahada kalmıştı.