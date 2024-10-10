Futbol dünyası şokta! Baldock ölü bulundu

Panathinaikos'ta forma giyen Yunan milli futbolcu George Baldock'tan kötü haber geldi. Yunan kulübüne sezon başında transfer olan 31 yaşındaki sağ bek, evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.bildirildi. Yunanistan Milli Takımı forması da giyen oyuncu, ekibinin bugün İngiltere ile Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı maçta kadroda olacaktı ancak sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.Polisin olayı araştırdığı belirtildi. Daha önce Sheffield United'da da ter döken Baldock, Panathinaikos ile