GALATASARAY HABERLERİ: Kral Icardi geçmişi arıyor

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi Mauro İcardi, son dönemde performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Özellikle son iki maçta etkisiz kalan ve Alanya karşılaşması biter bitmez özel uçağa atlayıp ülkesine giden Arjantinli, gösterilen tepkiye sosyal medyada sarı-kırmızılı formayla attığı gollerin sayısını paylaşarak yanıt verdi.

Bu tartışmalar devam ederken SABAH Spor, yıldız oyuncunun performansını mercek altına aldı… Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta 16 şutunda 7 isabet bulan ve 6 gol atan İcardi, bu sezon aynı periyotta ise kaleyi 8 kez yoklarken 3 isabette ağları sadece 2 kez sarsabildi. Gol yapma başarısı yüzde 37.5'ten yüzde 25'e geriledi.

TOPLA GEÇEN SEZONDAN FAZLA BULUŞTU

Şutu da yarı yarıya düşen deneyimli isim, eski performansını aratırken rakiplerinin korkulu rüyası olan santrfor imajından da uzak kaldı. Rakamlar, İcardi için geride kalan haftalarda 'Yeterince top alamıyor' iddialarının da doğru olmadığını gözler önüne serdi. Aslan'ın forveti, bu sezon ligde 111 kez topla buluşmasına rağmen 2 gol attı. Tangocu, geçen dönem aynı süreç içerisinde 108 topta ağları 6 kez havalandırdı. Bu sezon topla daha fazla buluşmasına karşın amacına ulaşamadı.

WANDA NARA İLE BARIŞTI

Galatasaray'da son iki sezonda kazanılan şampiyonlukların mimarlarından biri olan Mauro İcardi, çıktığı 83 maçta 58 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Milli arada gittiği Arjantin'de uzun süredir küs olduğu hayat arkadaşı Wanda Nara ile yeniden barışan 31 yaşındaki tecrübeli golcünün, yarın Türkiye'ye dönerek takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.