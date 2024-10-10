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Giriş Tarihi: 10.10.2024 09:20 Son Güncelleme: 10.10.2024 09:29

GALATASARAY HABERLERİ: Rams Park’ta bakım zamanı

Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta UEFA’nın uyarısı üzerine saha kenarlarında düzenlemeler yapılıyor.

TURGUT DOĞAN
GALATASARAY HABERLERİ: Rams Park’ta bakım zamanı

Futbolcular milli arada tatile giderken, Galatasaray'ın evi Rams Park'ta da çalışmalar hızlandı. Özellikle son dönemde zemindeki sorunlar dikkat çekerken stat yetkilileri çimi bakıma aldı. Ayrıca UEFA'dan gelen saha kenarlarının yokuş olduğu uyarısı sonrasında düzenlemelerin yapıldığı öğrenildi.

Aranın ardından ilk maçında 19 Ekim'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında üst üste Elfsborg, Beşitaş, Tottenham ve Samsunspor ile 4 maçını kendi evinde oynayacak. Durumu yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk'un da zeminin düzeltilmesini ve zorlu periyoda hazır hale getirilmesini istediği öğrenildi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Rams Park’ta bakım zamanı
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