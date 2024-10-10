Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu’nun ekibi belli oldu
Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:49

Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu’nun ekibi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Sinan Kaloğlu’nun ekibi belli oldu.

DHA
Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu’nun ekibi belli oldu

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifasının ardından anlaşma sağlanan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun ekibi açıklandı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımız lige verilen milli arada bugün saat 18.00'de tesislerimizde hazırlıklarına teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu yönetiminde başlayacak. Teknik heyetimiz: Sinan Kaloğlu , Teknik Direktör, Sefer Yılmaz - Yardımcı Antrenör, Engin Özdemir - Yardımcı Antrenör, İnan Kaloğlu - Yardımcı Antrenör, Altay Nazif Dağdelen - Kaleci Antrenörü, Süleyman Emre Üstün - Maç Analisti, Ömer Kalebayır - Atletik Performans Antrenörü, Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü" ifadeleri yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu’nun ekibi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA