Milli takım’da kale Uğurcan’a emanet

A Milli Takım'ın yarın Karadağ ve 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Mert Günok sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.Ay-Yıldızlılar'ın Uluslar B Ligi'nde oynayacağı iki zorlu mücadelede eldivenler Uğurcan Çakır'a emanet edilecek.Sezona çok iyi başlangıç yapan ve Süper Lig'in de en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi olan Uğurcan, 9 maçlık aranın ardından milli maçta kaleyi koruyacak. Son olarak Mart ayında Avusturya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında kaleye geçen tecrübeli eldiven, devamında iki hazırlık maçı, 5 Avrupa Şampiyonası karşılaşması ve 2 de Uluslar Ligi mücadelesinde yedek oturmuştu.bulunan İsmail Yüksek, Karadağ ve İzlanda maçlarında yer alamayacak. Sahaya çıkaracağı 11'de Hakan Çalhanoğlu'na partner arayan Vincenzo Montella, üç oyuncu arasında tercihte bulunacakDeneyimli çalıştırıcının, üç tecrübeli oyuncunun antrenman performanslarına dikkat kesildiği kaydedildi. Kaan Ayhan'ın formaya bir adım daha yakın olduğu gelen bilgiler arasında.