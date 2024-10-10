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Giriş Tarihi: 10.10.2024

Milyonluk seyirciler

F.Bahçe’de 3.7 milyon Euro kazanan Oğuz, Cenk ve Levent, Trabzonspor’a 4.2 milyon Euro maliyeti olan Batagov- Barisic kulübeden çıkamadı. G.Saray’a 9’a gelen Jelert ile Beşiktaş’ın 2.7’ye aldığı Can Keleş’in de durumları aynı

UĞUR ÇEM
Milyonluk seyirciler
Transfere bu sezon 120 milyon Euro'dan fazla para döken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarını heyecanlandırırken madalyonun bir de öteki yüzü var. 4 Büyükler'in kadrosuna kattığı yeni oyuncular formayı unuttu. Büyük beklentilerle geldikleri takımlarda geride kalan 8 haftada kulübeye hapsoldular. İşte detaylar:
OĞUZ AYDIN: F.Bahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya aldığı milli yetenek, teknik direktör Mourinho'nun gözüne giremedi.
Cebine yıllık 30 milyon TL (835 bin Euro) koyan Oğuz Aydın, Avrupa listesine yazılmazken 3 maçta sadece 22 dakika süre buldu.



CENK TOSUN: Bonservisi olmayan ancak imza parasıyla yıllık 2.5 milyon Euro kazanan deneyimli forvet, F.Bahçe'de Dzeko ve En- Nesyri'nin arkasında kaldı. Ligde 9, toplamda 58 dakika oynadı.



LEVENT MERCAN: Sol beke alternatif olarak 2 milyon Euro'ya alınan 23 yaşındaki isim, F.Bahçe'de sadece 9 dakika süre buldu. Ligde 7 maçın 5'inde kadroya bile dahil edilmezken yıllık 15 milyon TL kazanıyor.
ARSENIY BATAGOV: Trabzonspor'un 1.8 milyon Euro'luk yeni yatırımlarından Ukraynalı stoper, formanın yüzünü dahi göremedi. Yıllık 650 bin Euro kazanırken 7 karşılaşmada kulübenin müdavimlerinden oldu.



BORNA BARISIC: Solda Eren Elmalı'yı kesemeyen, imza ücretiyle senelik net 1.8 milyon Euro alan Trabzonspor'un Hırvat oyuncusu, ligde son 3 sınavda 14 dakika sahada kaldı. Oynadığı 7 maçın 3'ünde as kadroya girerken toplamda 350 dakika forma giydi.
ELIAS JELERT: Galatasaray'da devşirme sağ bek Kaan Ayhan'ın alternatifi bile olamadı. 10 maçın 3'ünde ilk 11'de başlayan 2003 doğumlu futbolcu, 9 milyon Euro'luk bonservisin ve 900 bin Euro maaşın karşılığını veremedi.



CAN KELEŞ: Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya Beşiktaş'a gelen gurbetçi sağ kanat, hücum rotasyonunda sadece 9 dakika forma giydi. 21 milyon TL (600 bin Euro) kazanan siyah-beyazlı oyuncu, ligde 4 maçın kadrosuna alınmasına rağmen şans bulamadı.


JETLER
G.Saray'ın Danimarka ekibi Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Jelert'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

BATAGOV
Trabzonspor'un Ukrayna ekibi Zorya'dan aldığı Batagov, bu sezon bordo- mavililere gelmeden önce eski takımında da forma yüzü göremedi.

CENK TOSUN
Avrupa kariyerinin ardından Beşiktaş'a gelen Cenk Tosun, sözleşmesinin bitimiyle sezon başında F.Bahçe'ye transfer oldu. Ancak istediği şansları bulamadı.

CAN KELEŞ
Geçen sezon Karagümrük'ün kilit oyuncusu olan Beşiktaş'ın yenilerinden Can, 35 maçta 5 gol-4 asistle oynamıştı.

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