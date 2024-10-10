Milyonluk seyirciler

Transfere bu sezon 120 milyon Euro'dan fazla para döken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş
ve Trabzonspor
taraftarını heyecanlandırırken madalyonun bir de öteki yüzü var. 4 Büyükler'in kadrosuna kattığı yeni oyuncular formayı unuttu. Büyük beklentilerle geldikleri takımlarda geride kalan 8 haftada kulübeye hapsoldular.
İşte detaylar:
OĞUZ AYDIN:
F.Bahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya aldığı milli yetenek, teknik direktör Mourinho'nun gözüne giremedi.
Cebine yıllık 30 milyon TL (835 bin Euro) koyan Oğuz Aydın,
Avrupa listesine
yazılmazken 3 maçta sadece 22 dakika
süre buldu.
CENK TOSUN:
Bonservisi olmayan
ancak imza parasıyla yıllık 2.5
milyon Euro kazanan deneyimli
forvet, F.Bahçe'de Dzeko ve En- Nesyri'nin arkasında kaldı. Ligde 9, toplamda 58 dakika oynadı.
LEVENT MERCAN:
Sol beke
alternatif olarak 2 milyon Euro'ya
alınan 23 yaşındaki isim, F.Bahçe'de sadece 9 dakika süre buldu.
Ligde 7 maçın 5'inde
kadroya bile dahil edilmezken
yıllık 15 milyon TL kazanıyor.
ARSENIY BATAGOV:
Trabzonspor'un
1.8 milyon Euro'luk
yeni yatırımlarından Ukraynalı stoper, formanın yüzünü dahi göremedi.
Yıllık 650 bin Euro kazanırken
7 karşılaşmada kulübenin
müdavimlerinden oldu.
BORNA BARISIC:
Solda Eren Elmalı'yı
kesemeyen, imza ücretiyle senelik
net 1.8 milyon Euro alan Trabzonspor'un
Hırvat oyuncusu, ligde son
3 sınavda 14 dakika sahada kaldı. Oynadığı 7 maçın 3'ünde as kadroya girerken toplamda 350 dakika forma giydi.
ELIAS JELERT:
Galatasaray'da devşirme sağ
bek Kaan Ayhan'ın alternatifi bile olamadı. 10 maçın 3'ünde ilk 11'de başlayan 2003 doğumlu futbolcu, 9 milyon Euro'luk bonservisin ve 900 bin Euro maaşın karşılığını veremedi.
CAN KELEŞ:
Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya Beşiktaş'a
gelen gurbetçi sağ kanat, hücum rotasyonunda sadece 9 dakika forma giydi.
21 milyon TL (600 bin Euro) kazanan siyah-beyazlı
oyuncu, ligde 4 maçın kadrosuna alınmasına rağmen şans bulamadı.
JETLER
G.Saray'ın Danimarka ekibi Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Jelert'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
BATAGOV
Trabzonspor'un Ukrayna ekibi Zorya'dan aldığı Batagov, bu sezon bordo- mavililere gelmeden önce eski takımında da forma yüzü göremedi.
CENK TOSUN
Avrupa kariyerinin ardından Beşiktaş'a gelen Cenk Tosun, sözleşmesinin bitimiyle sezon başında F.Bahçe'ye transfer oldu. Ancak istediği şansları bulamadı.
CAN KELEŞ
Geçen sezon Karagümrük'ün kilit oyuncusu olan Beşiktaş'ın yenilerinden Can, 35 maçta 5 gol-4 asistle oynamıştı.