Milyonluk seyirciler

Transfere bu sezon 120 milyon Euro'dan fazla para dökenvetaraftarını heyecanlandırırken madalyonun bir de öteki yüzü var. 4 Büyükler'in kadrosuna kattığı yeni oyuncular formayı unuttu.İşte detaylar:F.Bahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya aldığı milli yetenek, teknik direktör Mourinho'nun gözüne giremedi.Avrupa listesineyazılmazken 3 maçta sadece 22 dakikasüre buldu.Bonservisi olmayanancak imza parasıyla yıllık 2.5milyon Euro kazanan deneyimliforvet,Sol bekealternatif olarak 2 milyon Euro'yaalınanLigde 7 maçın 5'indekadroya bile dahil edilmezkenyıllık 15 milyon TL kazanıyor.Trabzonspor'un1.8 milyon Euro'lukyeni yatırımlarındanYıllık 650 bin Euro kazanırken7 karşılaşmada kulübeninmüdavimlerinden oldu.Solda Eren Elmalı'yıkesemeyen, imza ücretiyle seneliknet 1.8 milyon Euro alan Trabzonspor'unHırvat oyuncusu, ligde son3 sınavda 14 dakika sahada kaldı.Galatasaray'da devşirme sağbek Kaan Ayhan'ın alternatifi bile olamadı.Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya Beşiktaş'agelen gurbetçi sağ kanat,21 milyon TL (600 bin Euro) kazanan siyah-beyazlıoyuncu, ligde 4 maçın kadrosuna alınmasına rağmen şans bulamadı.G.Saray'ın Danimarka ekibi Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Jelert'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.Trabzonspor'un Ukrayna ekibi Zorya'dan aldığı Batagov, bu sezon bordo- mavililere gelmeden önce eski takımında da forma yüzü göremedi.Avrupa kariyerinin ardından Beşiktaş'a gelen Cenk Tosun, sözleşmesinin bitimiyle sezon başında F.Bahçe'ye transfer oldu. Ancak istediği şansları bulamadı.Geçen sezon Karagümrük'ün kilit oyuncusu olan Beşiktaş'ın yenilerinden Can, 35 maçta 5 gol-4 asistle oynamıştı.