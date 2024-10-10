Son dakika: Serhat Akın’dan radikal karar! Silahlı saldırı sonrası...

Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Serhat Akın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Yayın sonrası uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan Serhat Akın, iki ameliyat geçirdi.

Ayağından bir operasyona daha geçirecek olan eski futbolcu, iyileşme sürecinin ardından hayatında yeni bir sayfa açacak.

SERHAT AKIN, ALMANYA'YA TAŞINIYOR

Ajansspor'un haberine göre Serhat Akın temelli olarak Almanya'ya yerleşecek.

BABASI TALEP ETTİ

Haberde Serhat Akın'ın babasının, saldırı sonrası oğlundan Almanya'ya dönmesini istediği belirtildi. Eski milli futbolcunun da bu yönde karar aldığı ve bundan böyle Almanya'da yaşayacağı bildirildi.

AİLESİ ALMANYA'DA

Serhat Akın'ın ailesi Almanya'da yaşarken, çocukları da burada eğitim hayatını sürdürüyor. Ntvspor