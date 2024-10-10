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Giriş Tarihi: 10.10.2024 22:24

U20 Milli Futbol Takımı, Elit Lig’de Portekiz’e mağlup oldu

U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig’in üçüncü maçında konuk ettiği Portekiz’e 2-1 mağlup oldu.

DHA
U20 Milli Futbol Takımı, Elit Lig’de Portekiz’e mağlup oldu

U20 Elit Lig normal sezon üçüncü maçında Türkiye ile Portekiz, Ümraniye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 10'uncu dakikada Halim Eroğlu'nun golü ile 1-0 öne geçti. Portekiz'in bu gole cevabı geç olmadı ve 16'ncı dakikada sağ köşeden kullanılan korner vuruşunda topa iyi yükselen Joao Muniz skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın 71'nci dakikasında savunma arkasına atılan top ile kaleciyle karşı karşıya kalan Manuel Mendonça, topu filelerle buluşturdu ve mücadele 2-1 sona erdi.

U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig'deki sıradaki maçında 15 Ekim Salı günü Polonya'ya konuk olacak. Portekiz U20 Milli takımı ise 14 Ekim Pazartesi İtalya'yı ağırlayacak.

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U20 Milli Futbol Takımı, Elit Lig’de Portekiz’e mağlup oldu
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