Arda Güler'den maç sonu paylaşımı: "Yine muhteşemdiniz"

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, Karadağ'ı konuk etti. Milliler, İrfan Can Kahveci'nin golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten Türkiye, liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından yıldız futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Maçın oynandığı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndan bir kare paylaşan Güler, "Teşekkürler Samsun, yine muhteşemdiniz. Bu millet her şeyin en güzelini hak ediyor" notunu ekledi.

Arda Güler, mücadelede 83 dakikada sahada kaldı.