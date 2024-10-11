GALATASARAY HABERLERİ: Küsler barıştı, eski eşler bir araya geldi

Sarı-kırmızılı takımın üç kilit isminin aşk hayatı yeniden yoluna giriyor. Uzun zamandır ayrı olan Mauro İcardi ile Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde barışırken önceki gün de uzun bir ara sonrasında ikilinin fotoğrafı geldi.

Bir diğer gelişme ise Okan Buruk-Nihan Akkuş'ta yaşandı. Resmi olarak ayrılan ikili geçtiğimiz gün oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Aslan'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira'nın ise oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı aşk son sürat gidiyor. Daha önce ayrılan ve bir süre birbirinden uzak kalan çift, sonrasında barışıp yeniden sosyal medya duyurularına başladı.