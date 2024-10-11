GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün, Galatasaray’ın teklifini reddetti!

Sports Digitale'in haberine göre; Sarı kırmızılılar, sözleşmesi 2026'da sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

Yunus Akgün ve menajeri, yönetimin 40 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

Son dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün menajeri, sözleşmedeki rakamın iyileştirilmesini talep etti.

Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuya kısa süre içinde yeni bir teklif daha yapacak.

Sarı kırmızılı takımın altyapısında yetişen hücum oyuncusu, bu sezon 11 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

