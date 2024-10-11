İngiltere’nin yeni hocası Thomas Tuchel oluyor!

İngiltere Futbol Federasyonu, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası sonrası Gareth Southgate ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Yeni hocanın kim olacağı merak ediliyordu ve beklenen isim ortaya çıktı.

Alman Bild'in haberine göre, İngiltere Milli Takımının yeni hocası Thomas Tuchel olacak. İngiltere Futbol Federasyonu, deneyimli Alman hocayla görüşüyor. 51 yşaındaki çalıştırıcı, Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmamıştı. Tuchel olası Erik Ten Hag'ın ayrılığı sonrası Manchester United için düşünülen teknik direktörler arasında yer alıyor.