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Giriş Tarihi: 11.10.2024 08:00

İşte Vincenzo Montella'nın Karadağ planı!

AMilli Takım, bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Karadağ ile Uluslar B Ligi’nde karşı karşıya gelecek. Karadağ karşısında Vincenzo Montella'nın hangi planla sahaya çıkacağı belli oldu.

İşte Vincenzo Montella’nın Karadağ planı!

Grupta ilk maçta Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Ay-Yıldızlılar, ikinci karşılaşmada ise İzlanda'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Oynadığı ilk 2 maçta 4 puan toplayan Milliler, bugün de kazanarak liderlik iddiasını sürdürmek istiyor. İtalyan Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma, 21.45'te TV 8'den ekranlara gelecek.

Ay-yıldızlı takımın teknik patronu Montella, Karadağ'a karşı Kerem Aktürkoğlu'nu sol, Yunus Akgün'ü ise sağ kanatta kullanmayı planlıyor. Kerem ve Yunus'un son dönemdeki yükselen grafikleriyle 11'de yerlerinin büyük ölçüde garanti olduğu ifade edildi.

İtalyan teknik adamın kararsız kaldığı bölge ise orta sahanın merkezi ve forvet... Montella, Orkun Kökçü ile Arda Güler'i aynı anda sahada kullanmak istiyor. Bu ikiliyi kullanırsa santrforsuz çıkacak olan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Orkun'u kaptan Hakan Çalhanoğlu ile merkezde denedi. Kaan Ayhan ise ön libero kullanılmak istenen kilit oyuncu.

Arda Güler'i 10 numara ve Barış Alper'i ileri uçta değerlendirdi. Kenan ve Barış arasında önde olan ismin önceki maçlardan referansla Barış olduğu ifade edildi.

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İşte Vincenzo Montella'nın Karadağ planı!
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