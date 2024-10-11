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Giriş Tarihi: 11.10.2024 09:22

Kayserispor'da kadro dışı oyuncular affedildi: Kolovetsios ve Attamah antrenmana katıldı

Başakşehir FK ile oynanan müsabaka öncesinde kadro dışı bırakılan Kolovetsios ile Attamah affedildi. İki oyuncu haftanın ilk idmanına dahil edildi.

İHA
Kayserispor’da kadro dışı oyuncular affedildi: Kolovetsios ve Attamah antrenmana katıldı

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kayserispor'da kadro dışı bırakılan futbolcular affedildi. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, sarı kırmızılı takımdaki ilk idmanı öncesinde birebir görüştüğü Dimitrios Kolovetsios ve Joseph Attamah'ı daha iyi performans göstermeleri için ikna etti ve kadro dışı kararını kaldırdı.

Yapılan görüşmeler sonrasında iki futbolcu, haftanın ilk idmanına çıktı. Affedilen ve takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara başlayan iki futbolcunun da moralinin yüksek olduğu gözlendi.

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Kayserispor'da kadro dışı oyuncular affedildi: Kolovetsios ve Attamah antrenmana katıldı
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