Son dakika: Nicolò Zaniolo’ya milli takım müjdesi!

Avrupa UEFA Uluslar Ligi A Grubu 3. maçında İtalya, sahasında Belçika'yı ağırladı. İtalya'da Lorenzo Pellegrini karşılaşmanın 40.dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı edildi.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Pellegrini'nin ceza alması sonrası Uluslar Ligi'nde oynanacak İsrail karşılaşmasının kadrosuna Nicolo Zaniolo'yu dahil etti.Nicolo Zaniolo, milli takım formasını son olarak 24 Mart'ta oynanan Ekvador karşılaşmasında giymişti.

İtalya Milli Takımı bir sonraki maçta evinde İsrail Milli Takımını konuk edecek.

Zaniolo, Atalanta'da bu sezon 5 maçta toplam 103 dakika forma giydi ve 1 asist yaptı.