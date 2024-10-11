Son dakika: Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin rakibi Karadağ! Montella’nın ilk 11’i belli oldu...

Milli takımın rakibi Karadağ ise grubun puansız tek takımı. Vincenzo Montella ve öğrencileri, Karadağ ile İzlanda maçlarını kayıpsız geçerek liderliğini sürdürmek istiyor.

MONTELLA'NIN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, Orkun, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper.

KARADAĞ İLE 5'İNCİ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 5'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 2'si özel olmak üzere 4 maçta Karadağ'a rakip olan Ay-yıldızlılar, bu maçlarda hiç mağlup olmadı. 2016 yılında oynanan özel maçta rakibini 1-0 mağlup eden milliler, 2018 yılında oynanan özel maçta ise rakibi ile 2-2 berabere kaldı.