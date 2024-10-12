3 Büyükler’in Süper Lig’deki son durumu: Hücumda aslan, defansta Kanarya!

Üç Büyükler'in bu sezonki performansı kimi kesimi mutlu ederken, kimini ise hayal kırıklığına uğrattı. Flaş transferlerle Mourinholu Fenerbahçe, son iki sezonun şampiyon hocası Okan Buruklu Galatasaray ve baştan aşağı kabuk değiştiren Van Bronckhorstlu Beşiktaş'ın durumuna SABAH Spor mercek tuttu.

İşte detaylar: 8 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de lider Galatasaray birçok değerde farkını gösterdi. Maç başı puan (2.8), gol (3), gol beklentisi (xG16) ve bitiricilik (%17.6) karnelerinde zirvede yer aldı. Attığı maç başı 17 şut, 6.8 isabetli şut ve yarattığı 49 fırsatın yanı sıra ceza sahası içinde 21, akan oyunda 12 golüyle Cimbom, hücumda lider geldi. 0.1'lik değeriyle ise en az ofsayta düşen ekip...

MOURINHO OTOBÜS ÇEKTİ!

Hücum hattına 34 milyon Euro bonservis harcayan Fenerbahçe, maç başına 2.3'er gol ve puan ortalaması, 14.4 gol beklentisi, 15.6 şut ve 6.3 isabetli şut ile Galatasaray'ın arkasına kuruldu. İsabetli orta değerinde (6.6) açık ara zirvede yer alan sarı-lacivertli ekip, gol yemeden bitirdiği maç (5), en az gol yiyen takım (5) ve kalesinde karşılaştığı gol beklentisinde xGA (4.9) liderliği bırakmadı.

'PAS'TANIN ÇİLEĞİ KARTAL

Transferiyle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ta Bronckhorst'un mantalitesi rakamlara yansıdı. Kartal, topla oynama (%59), toplam pas (474.1) isabetli pas (395.6) ve rakip yarı sahada isabetli pas (215.7) değerlerinde en üstte yer aldı. Fizikte de kendini gösteren takım, kazanılan ikili mücadelede (%54.3) birinci, hava topunda (%56.2) ikinci oldu. 12.1'lik top kesme karnesindeki liderliği de Kartal'a en az gol yiyen ekibi (5) olarak döndü.