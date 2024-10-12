Dursun Özbek ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Sarı Kırmızılı kulübün Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 91. Yönetim Kurulu 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi oylandı.

Oylama sonrasında yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğu ibra edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ibra edilmeleri sonrasında açıklamalarda bulundu.

"MUTLULUK DUYUYORUM"

Özbek, "Bana ve arkadaşlarıma ikinci dönem bu onurlu görevi yapma fırsatı verdiğiniz günden bugüne yaklaşık 5 aylık bir zaman geçti. Galatasaray'ın başkanı ve neferi olarak görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 91. Yönetim Kurulu 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi oy çokluğuyla ibra edildi. pic.twitter.com/pGVtS6l0sM