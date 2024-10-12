Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Avrupa Ligi'nde hedefimiz final"

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında konuştu.

Sportif başarılarına değinen Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Erkek futbol takımımız, Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olarak Galatasaray'a yakışan başarılarına bir yenisini ekledi. Bu başarıyı uzun süre görülmeyecek rekorlarla taçlandırdı. Bunun yanında bizim için manevi değeri çok büyük olan Cumhuriyet'in 100. yılının Süper Kupası'nı da kazandık. Üç eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Bu başarılar için başta Okan hocamız olmak üzere teknik ekibe, sporcu kardeşlerime ve tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için çok üzgünüz. Bu üzüntüyü başarı hikayesine çevirmek için elimizde yeni bir fırsat var. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. İkinci hafta sonunda 36 takım arasında 8. sıradayız. Arka arkaya çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçlarda taraftarımızın desteğiyle hedefimize doğru adım adım ilerleyeceğimize inanıyorum. Futbol takımımız, Süper Lig'de milli araya lider girdi. Bu sezon sonunda 25. şampiyonluğu kazanmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Beşinci yıldızı formamızda gururla taşımak için hazırız."

Futbol dışındaki branşlarda başarı gelmediği yönünde eleştirildiklerini aktaran Özbek, "2023-2024 sezonunda 2 bin 26 sporcumuzla toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Bu çok önemli bir başarı." dedi.

"KULÜP TARİHİMİZİN KONSOLİDE HASILAT REKORUNU KIRDIK"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 2023-2024 sezonunda kulüp tarihinin konsolide hasılat rekorunu kırdıklarını dile getirdi.

Kulübün finansal tabloları hakkında üyeleri bilgilendiren Özbek, "Toplam 287 milyon avro ile kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık." dedi.

Yapılan rekor hasılattaki kalemleri sıralayan başkan Özbek, "Kombine, VIP, loca ve günlük bilet satışlarından elde ettiğimiz hasılat 52 milyon avroya ulaştı. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa sunulan 41 bin 614 kombineyi kısa zamanda bitiren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Galatasaray'ımız bu dönemde ortalama 43 bin seyirciye ulaştı. Mağazacılıktaki sürekli büyüme halini 79 milyon avroluk ciro ile devam ettiriyoruz. Geçen sezon 701 bin 365 forma satarak tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu sezon 412 bin 926 satmış durumdayız. 1 milyon forma satış hedefine ulaşmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Sponsorluk, reklam ve isim hakkı anlaşmalarında önemli gelirler elde ettiklerini dile getiren Özbek, "Bu kalemde 75 milyon avroya ulaştık. Futbol takımımızın başarıları, formamızdaki sponsor sayısı ve gelir miktarını ciddi şekilde artırmıştır. Sadece formamız üzerindeki reklamlardan gelirimiz yaklaşık 25 milyon avroya ulaştı. Stadyum isim hakkı gelirlerinde yeniden 9 milyon avro seviyelerine geldik." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, konsolide tabloda 14 milyon avro kar olduğunu vurgulayarak, "Tüm bu gelirler bizi konsolide brüt kar anlamında 430 milyon liraya, yani 14 milyon avroya ulaştırdı. Son 10 senenin en yüksek brüt karı elde ettik. Tüm şubelerin giderlerini de içermesi nedeniyle konsolidede kar elde etmek bizim için çok önemli. Bu rakama herhangi bir gayrimenkul değerlemesi ve enflasyon muhasebesi dahil değildir." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, dönem sonu karının yaklaşık 5,2 milyar lira (166 milyon avro) açıklama nedeninin tüzük gereği mali tabloya yansıtılan gayrimenkul değer artışı, enflasyon muhasebesi sebebiyle ortaya çıktığını kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaya göre gayrimenkullerinin toplam değerinin 14,8 milyar lira (443 milyon avro) olduğunu dile getirdi.

"FİNANSAL BORCU 2,4 MİLYAR LİRAYA DÜŞÜRDÜK"

Dursun Özbek, kulübün finansal borçlarının 2 milyar 400 milyon lira seviyesine düşürdüklerini söyledi.

Finansal disiplini devam ettirmek istediklerini aktaran Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık yüzde 50'ler seviyesindeki faize ve içinde bulunduğumuz enflasyonist ortama rağmen finansal borçlarımız 20 sene boyunca ilk kez azaldı. Borcu 2,4 milyar liraya düşürdük. Günümüz ekonomik koşullarında bir başarı gösterdik. Finansal borçlarımız yaklaşık 70 milyon avro seviyesinde. Bu vesileyle tüm döviz kredilerimizi liraya çevirmemizi sağlayan merhum Mustafa Cengiz başkanıma ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Daha yolun başındayız. Finansal disiplini en iyi şekilde sağlayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Uzun süre sonra hem konsolide hem de Sportif AŞ'de özkaynağımızı pozitife çevirmiş durumdayız."

"VARLIKLARIMIZ, YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZDEN 7,8 MİLYAR LİRA DAHA FAZLADIR"

Özbek, kulübün borç-alacak hesabında yaklaşık 8 milyar lira artıda olduğunu açıkladı.

Başkan Özbek, kulübün konsolide borç-alacak tablosunu üyelere sundu. Özbek, kulübün toplam yükümlülüklerinin yaklaşık 24 milyon 500 bin lira, alacaklarının ise yaklaşık 15 milyon 300 milyon lira olduğunu kaydetti.

Söz konusu tabloda tüm borç ve yükümlülüklerin yer almasına rağmen 14 milyar lira değerindeki gayrimenkuller ile yaklaşık 2,8 milyar lira tahmin edilen futbolcu bonservis bedelinin olmadığını aktaran Özbek, "Tüzüğümüz gereği hazırlanan konsolide bilançoya bakmak daha doğru olacaktır. Buna göre toplam varlıklarımız 21,5 milyar lira, toplam yükümlülüklerimiz ise 13,7 milyar liradır. Dolayısıyla varlıklarımız, yükümlülüklerimizden 7,8 milyar lira daha fazladır." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, Florya arazisinin değerlendirilmesinin yanı sıra Galatasaray Adası, Riva ve Mecidiyeköy projeleri, Kemerburgaz Tesisleri ve Aslantepe Vadisi projesi hakkında bilgi verdi.

KARABORSA BİLET İDDİALARI VE FORMA SIRT SPONSORLUĞU

Dursun Özbek, son dönemdeki karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suçlu varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi.

Geçen sezon için kombine ve günlük bilet satışıyla ilgili bilgi veren Özbek, "Stadımızın toplam 53 bin 978 kişilik kapasitesi mevcut. Satılabilir toplam koltuk sayısı 50 bin 168'dir. Geçen sezon bunların 41 bin 614 tanesini kombine bilet olarak sattık. Tüm satışlar Passolig üzerinden yapılıyor. Bu hesapla maç günü satılabilir koltuk sayısı 8 bin 554, kulübe devredilen kombine koltuk ortalaması 6 bin 166. Yani maç günü satılabilir koltuk sayısı ortalama 14 bin 720'dir. Bunların ortalama 11 bin 458'i Passolig üzerinden yapılıyor. Kulüp tarafından ise ortalama bin 549 koltuk satıldı." diye konuştu.

Kulübün kimlere bilet sattığını listeleyen Özbek, şunları kaydetti:

"Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları Passolig üzerinden yapılıyor. Her şeyin kaydı var. Söz konusu yakıştırmalarla ilgili bize bilgi ve belgeler ulaşması halinde olayları ve failleri tespit etmek çok kolay. Bu yapılanlara 'dedikodu' diyorum. Eğer bir iddia olsaydı, sahibi çıkıp elindeki bilgi ve belgelerle yapılması gerekeni yapardı. Ellerindeki bilgi ve belgeyi sorduğumda duyum olduğu söyleniyor. Babamın oğlu olsa, bu konuda bir yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Sizlerden bu konuda sabırlı olmanızı istiyorum. Konuyu son derece önemsiyoruz ve bunun üzerine gitmekte kararlıyız. Hukuki süreç haricinde bir firma ile rapor oluşturması için anlaştık. Denetim kurulumuz da bağımsız incelemelerini yürütüyor. Karaborsanın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu konu, hem yönetim kurulu hem de camiamız için çok önemli. Gereken bütün araştırmaları yapıyoruz. Ayrıca hukuki başvuruları da gerçekleştirdik. Bu konu konuşuldukça Galatasaray zarar görmektedir. Biraz sabırlı olalım. Çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek. Savcılığın yürüttüğü çalışmalar nihayete ermek üzeredir. Onun sonucuna göre bunu tartışıp konuşmamız gerek. Bazı söylemler hem Galatasaray'a hem de etik değerlere yakışmamaktadır. Kimsenin endişesi olmasın bir suçlu varsa cezasını çekecektir."

Özbek, tartışılan forma sırt sponsorluğuyla ilgili, "Sözleşme imzaladığımız şirket, Avrupa'da birçok kulüple de sözleşme imzalayan dijital spor haber portalı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yazılı onay aldık. Birtakım iddialar ortaya atılınca sözleşmeyi askıya aldık. Sonrasında TFF izni iptal edince biz de sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibarettir. Kimse başka bir şekilde bu olayı tarif etmesin. Biz bu sponsorluktan bir kuruş kazanç sağlamadık. " diyerek sözlerini tamamladı.

FLORYA ARAZİSİNDE YETKİ İPTALİ İSTENDİ

Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna, Florya arazisinin değerlendirilmesiyle ilgili verilen yetkinin iptali istendi.

Bazı üyeler tarafından divan kurula sunulan önergede temmuz ayında Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kuruluna Florya arazisinin de içinde yer aldığı gayrimenkullerin değerlendirilmesi için yetki verildiği hatırlatıldı.

Önergeyle Florya arazisiyle ilgili düzenlenmesi planlanan ihalede alınacak tekliflerin genel kurulun onayına sunulması ve seçilecek firma ile sözleşme imzalanması talep edildi.

Divan başkanı Eşref Alaçayır, önergeyi gündemin 11. maddesinde görüşülmesini oylamaya sundu. Önerge oy çokluğuyla gündeme alındı.