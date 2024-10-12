Hüseyin Yücel İzmir’de Beşiktaşlılarla bir araya geldi

Beşiktaş 2'inci Başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç, İzmir'de siyah-beyazlılarla bir araya geldi.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği balo yemeğine katılan yönetim kurulu üyeleri, Balçova'daki bir kır düğün salonundaki buluşma gecesine katıldı.

Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç'la birlikte çıktığı sahnede kısa bir konuşma yaparak, derneğin İzmir'in Urla ilçesinde yaptırmayı planladığı Süleyman Seba heykelinin yapım maliyetini üstleneceklerini açıkladı.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özlem Tezişçi'nin de konuşma yaptığı yemekte sezon başında Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Süper Kupa da sergilendi.