Rashica’dan milli maçta asist

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 3. Hafta maçında Litvanya'ya konuk oldu. S. Dariaus ir S. Gireno Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kosova, 2-1 kazanmayı başardı.

Kosova'nın gollerini 20'nci dakikada Edon Zhegrova ile 65'inci dakikada Ermal Krasniqi atarken, Litvanya'nın tek sayısı ise 84'üncü dakikada Paulius Golubickas'tan geldi.

RASHICA'DAN ASİST

Maça ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Milot Rashica, mücadelenin 65. dakikasında Krasniqi'nin attığı golde asisti yaptı. Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu 88. dakikada yerini Muharrem Jashari'ye bıraktı.

Bu sonuç sonrası Kosova puanını 6'ya yükseltti. Litvanya ise henüz puanla tanışamadı.