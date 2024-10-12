Samsun’da milli coşku

A Milli Futbol Takımı'na 1 yıl aradan sonra ev sahipliği yapan Samsun'da futbolseverler, tribünleri bayram yerine çevirdi.Tribünler kırmızı-beyaza boyanırken, dev Türk bayrağıyla birlikte görsel şölen yaşandı. İki ülkenin futbolcuları seremoniye, şehit ve gazi çocuklarıyla birlikte çıktı.Toplamda ise 1550 personel güvenliği sağladı.