Samsun’da milli coşku

A Milli Futbol Takımı'na 1 yıl aradan sonra ev sahipliği yapan Samsun'da futbolseverler, tribünleri bayram yerine çevirdi. 33 bin 919 kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda biletleri 1 saat içinde tüketen taraftarlar, "Ceddin Deden" mehter marşıyla milli oyunculara destek verirken tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.
Tribünler kırmızı-beyaza boyanırken, dev Türk bayrağıyla birlikte görsel şölen yaşandı. İki ülkenin futbolcuları seremoniye, şehit ve gazi çocuklarıyla birlikte çıktı. Türkiye Futbol Ferderasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri da maçı stadyumda izledi.
Toplamda ise 1550 personel güvenliği sağladı.