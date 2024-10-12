Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan milli takım kadrosundan çıkartıldı
Giriş Tarihi: 12.10.2024 14:45 Son Güncelleme: 12.10.2024 14:48

SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan milli takım kadrosundan çıkartıldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan, İzlanda maçı kadrosundan çıkartıldı.

SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan milli takım kadrosundan çıkartıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'da forma giyen 2 oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı."

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan milli takım kadrosundan çıkartıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA