TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da hedef 6 puan! Nwakaeme’nin dönüşü uzuyor

Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet ve 6 beraberlikle sadece 9 puan toplayabilen Trabzonspor'da gözler milli ara sonrası oynanacak maçlara çevrildi. Bordo-mavili ekip, 9. haftada 14 puanlı Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Ardından 12 puanlı Göztepe'ye konuk olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş ve talebeleri, bu iki karşılaşmayı sıçrama tahtası olarak görüyor. Kendisinden üst sıralarda yer alan Başakşehir ve Göztepe'yi yenip, çıkışa geçmeyi hedefleyen Trabzonspor, ilk yarıyı da ilk 4-5 içerisinde tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Yeni bir ivme yakalayıp, ligin ikinci yarısında yarışa ortak olmak isteyen bordomavililerde tüm hesaplar galibiyet üzerine kurulu.

NWAKAEME'NIN DÖNÜŞÜ UZUYOR

Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve milli ara sonrası takıma döneceği açıklanan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Adalesinde kas yaralanması belirlenen Nijeryalı futbolcunun yaklaşık 2-3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Bordo-mavililerde 35 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.