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Giriş Tarihi: 12.10.2024

UEFA’dan çifte standart!

UEFA’dan çifte standart!
Merih Demiral'ı bozkurt selamı verdiği için 2 maçla cezalandıran UEFA Disiplin Kurulu, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yla deplasmanda karşılaştığı maçtaki ırkçı eylemleri para cezasıyla geçiştirdi. Kurul, İspanyol taraftarların Nazi sembolleri taşıması ve bunları göstermesinin faturasını Atletico'ya 30 bin Euro olarak kesti. Ayrıca 1 maç deplasman yasağı getirildi. Lazio kulübüne de taraftarlarının Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ırkçı tezahüratlar yapması nedeniyle 45 bin Euro ve iki tribününe 1 yıllığına kapatma cezası verildi.
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UEFA’dan çifte standart!
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