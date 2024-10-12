UEFA’dan çifte standart!

Merih Demiral'ı bozkurt selamı verdiği için 2 maçla cezalandıran UEFA Disiplin Kurulu, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yla deplasmanda karşılaştığı maçtaki ırkçı eylemleri para cezasıyla geçiştirdi.Ayrıca 1 maç deplasman yasağı getirildi. Lazio kulübüne de taraftarlarının Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ırkçı tezahüratlar yapması nedeniyle 45 bin Euro ve iki tribününe 1 yıllığına kapatma cezası verildi.