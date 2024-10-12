Yabancı VAR’a veto!

A Milli Takım'ın maçı için Samsun'a giden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yabancı VAR hakemi"
hakkındaki konuya son noktayı koydu. Samsunspor Kulübü'nü ziyarette konuşan Hacıosmanoğlu, "Gündeminizde yabancı VAR hakemi var mı" sorusuna "600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz. Pırıl pırıl genç hakemlerimiz var"
yanıtını verdi. Altyapının önemine de değinen Başkan, "Biz de futbolun altyapı yatırımından, gençlerin yetiştirilmesinden, Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının buradan geçtiğine inanıyoruz.
Kapsamlı şekilde bakanlıklarla beraber yapacağız" dedi.
EN İYİ EĞİTMENİ GETİRDİK
Futbolun marka değerini yükseltecek yenilikler yapacaklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti: "UEFA Başkanı Ceferin'den ricada bulunduk, Avrupa'nın en iyi hakem eğitmen hocasını gönderdi. Federasyonumuzda işe başladı. Siyah, anında beyaz olmuyor. Onları karakterli ve ahlaklı şekilde yetiştireceğiz. Eksikler de zaman içinde tamamlanacak.
Elbette ki sahadaki hakem performansı da futbolun kalitesinde önemli. Zamanla kulüplerimizle el ele vererek bunları düzelteceğiz."