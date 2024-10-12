Yabancı VAR’a veto!

A Milli Takım'ın maçı için Samsun'a giden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu,hakkındaki konuya son noktayı koydu. Samsunspor Kulübü'nü ziyarette konuşan Hacıosmanoğlu, "Gündeminizde yabancı VAR hakemi var mı" sorusunayanıtını verdi. Altyapının önemine de değinen Başkan, "Biz de futbolun altyapı yatırımından, gençlerin yetiştirilmesinden,Kapsamlı şekilde bakanlıklarla beraber yapacağız" dedi.Futbolun marka değerini yükseltecek yenilikler yapacaklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti: "UEFA Başkanı Ceferin'den ricada bulunduk, Avrupa'nın en iyi hakem eğitmen hocasını gönderdi. Federasyonumuzda işe başladı.Elbette ki sahadaki hakem performansı da futbolun kalitesinde önemli. Zamanla kulüplerimizle el ele vererek bunları düzelteceğiz."