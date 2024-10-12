Yılmadık yıktık!

Takımımızı zafere taşıyan dokunuş Kenan'ın şutunu tamamlayan İrfan Can'dan geldiCan Kahveci, sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli oyuncu, "Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Kariyerimin en kolay gollerinden birisiydi, mutluyum.İyi bir aileyiz. Çok ilkleri başardık geçen sene. İnşallah İzlanda'yı da yeneriz" dedi.ekibimiz, grubundaki dördüncü maçını İzlanda ile oynayacak. Dün akşam Samsun'da kalan Milliler, bugün 15.30'da Reykjavik'e hareket edecek. Pazartesi günkü karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.A Milli Takımımız, tek gol bulsa da tarihinin en çok şut çektiği karşılaşmalardan birisini oynadı. Ay-Yıldızlılar, 29 şut denemesinde bulunurken 9'unda isabet sağladı.Milliler, Uluslar Ligi'nde daha yüksek sayıyı bulduğu tek karşılaşmayı Litvanya karşısında oynadı (37, Haziran 2022).dakika sahada kalan Arda Güler, Milli Takımımızı yöneten isimdi. 19 yaşındaki futbolcu, rakip ceza alanında topla en fazla buluşan ve en yüksek şut sayısına ulaşan oyuncu konumundaydı. 66 kez topla buluşan Arda Güler, bunların 9'unu rakip ceza alanında gerçekleştirdi. Oyunda kaldığı süre içinde 6 şut denemesinde bulundu.bir zeminde zor bir maç oynadıklarını dile getiren Hakan Çalhanoğlu, sabırlarının meyvesini galibiyetle aldıklarını söyledi. Hakan, "Karadağ iyi bir takım, biz oyundan düşmemeye çalıştık. Sonuna kadar inandık. Gol atacağımıza inanıyorduk. Sabırlı olmamız gerekiyordu.Büyük bir havuzumuz var. Bu bizim için çok önemli. Oyuna giren-çıkan fark etmiyor. Bu maçta da girenler fark yarattı. Önemli olan galibiyeti almaktı burada. Samsun halkına da teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel desteklediler" diye konuştu.