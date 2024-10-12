Yılmadık yıktık!

Takımımızı zafere taşıyan dokunuş Kenan'ın şutunu tamamlayan İrfan Can'dan geldi
KARİYERİMİN EN KOLAY GOLLERİNDEN BİRİSİ
İrfan
Can Kahveci, sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli oyuncu, "Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Kariyerimin en kolay gollerinden birisiydi, mutluyum. Maça iyi başladık ama bu tarz takımların gol yemedikçe enerjileri yükseliyor.
İyi bir aileyiz. Çok ilkleri başardık geçen sene. İnşallah İzlanda'yı da yeneriz" dedi.
SIRADA İZLANDA VAR
AY-YILDIZLI
ekibimiz, grubundaki dördüncü maçını İzlanda ile oynayacak. Dün akşam Samsun'da kalan Milliler, bugün 15.30'da Reykjavik'e hareket edecek. Pazartesi günkü karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
ŞUT YAĞMURU
A Milli Takımımız, tek gol bulsa da tarihinin en çok şut çektiği karşılaşmalardan birisini oynadı. Ay-Yıldızlılar, 29 şut denemesinde bulunurken 9'unda isabet sağladı. Ayrıca Karadağ maçının ilk yarısında beş isabetli şut çeken Türkiye, bir Uluslar Ligi karşılaşmasının ilk yarısındaki en yüksek sayısına ulaştı.
Milliler, Uluslar Ligi'nde daha yüksek sayıyı bulduğu tek karşılaşmayı Litvanya karşısında oynadı (37, Haziran 2022).
TOPUN SAHİBİ ARDA GÜLER
83
dakika sahada kalan Arda Güler, Milli Takımımızı yöneten isimdi. 19 yaşındaki futbolcu, rakip ceza alanında topla en fazla buluşan ve en yüksek şut sayısına ulaşan oyuncu konumundaydı. 66 kez topla buluşan Arda Güler, bunların 9'unu rakip ceza alanında gerçekleştirdi. Oyunda kaldığı süre içinde 6 şut denemesinde bulundu.
HAKAN: GİRENLER FARK YARATTI
ZOR
bir zeminde zor bir maç oynadıklarını dile getiren Hakan Çalhanoğlu, sabırlarının meyvesini galibiyetle aldıklarını söyledi. Hakan, "Karadağ iyi bir takım, biz oyundan düşmemeye çalıştık. Sonuna kadar inandık. Gol atacağımıza inanıyorduk. Sabırlı olmamız gerekiyordu. İzlanda ve Galler berabere kaldı, bizim için çok iyi. İnşallah böyle devam eder.
Büyük bir havuzumuz var. Bu bizim için çok önemli. Oyuna giren-çıkan fark etmiyor. Bu maçta da girenler fark yarattı. Önemli olan galibiyeti almaktı burada. Samsun halkına da teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel desteklediler" diye konuştu.