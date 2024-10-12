Yunus Akgün 111 gün sonra sahada

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ karşısında son oynadığı İzlanda sınavına göre 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı.
Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği çıkışla parlayan Yunus Akgün, 22 Haziran'daki Portekiz maçının ardından 111 gün sonra sağ kanatta formayı aldı. 63'te alkışlarla yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan 24 yaşındaki oyuncu, %82 pas isabetinin yanı sıra girdiği 5 ikili mücadelenin de 2'sini kazandı.
UĞURCAN HIÇ ZORLANMADI
A Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Mert Günok sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Ay-Yıldızlılar'da dün eldivenler, Uğurcan Çakır'ın oldu.
En son martta Avusturya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında tercih edilen 28 yaşındaki isim, 9 maç sonra kaleyi korudu. İsabet eden 3 şutta geçit vermeyerek başarılı bir oyun ortaya koydu.