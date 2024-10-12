Yunus Akgün 111 gün sonra sahada

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella,Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği çıkışla parlayan Yunus Akgün, 22 Haziran'daki Portekiz maçının ardından 111 gün sonra sağ kanatta formayı aldı.A Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Mert Günok sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.En son martta Avusturya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında tercih edilen 28 yaşındaki isim, 9 maç sonra kaleyi korudu.