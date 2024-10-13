BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson Fernandes, Portekiz için gözünü kararttı

Beşiktaş'ta bu sezon yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı forması giymek için hırslandı. Geçtiğimiz günlerde Portekiz'in hocası Roberto Martinez, "Gedson, milli takım kapısını araladı" demişti. Bu sözler sonrası 25 yaşındaki futbolcuyu hırs bastı.

Yıllar sonra yeniden milli takıma katılmak isteyen deneyimli oyuncu, Beşiktaş'ın ekim ve kasım aylarında oynayacağı maçlarda fark yaratarak kendisini Martinez'e ispatlamak istiyor. Bu sezon 12 maçın 12'sinde de ilk 11'de oynayan Gedson'un, Portekiz Milli Takımı hayaliyle birlikte çalışmalarına ekstra özen gösterdiği ifade edildi. Başarılı orta saha, bu sezon 12 maçta 6 gol-2 asist kaydetti.

