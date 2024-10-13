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Giriş Tarihi: 13.10.2024 11:44

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'dan iyi haber

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun Süper Lig'deki Konyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mert Günok ve Ersin Destanoğlu’dan iyi haber

Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşü Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'a iki isimden iyi haber geldi. Eintracht Frankfurt maçında dinlendirilen, Süper Lig'deki Gaziantep FK maçında ilk 11'e dönen Mert Günok'un Konyaspor maçında kadroda olmasının beklendiği ifade edildi. Mert Günok, tedavisine kulübünde devam etmesi için milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

Öte yandan Gaziantep FK maçından önce sakatlanan Ersin Destanoğlu'nun da milli ara dönüşü kadroya dahil edileceği aktarıldı. Süper Lig'de Beşiktaş'ın Konyaspor'u konuk edeceği mücadele 20 Ekim Pazar günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma 16.00'da başlayacak. (TRTSpor)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'dan iyi haber
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