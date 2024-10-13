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Giriş Tarihi: 13.10.2024 11:13

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Talisca bombası

Osimhen'i kadrosuna katarak manşetleri süsleyen Galatasaray, ses getirecek bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı ara transfer döneminde kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Talisca bombası

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Al Nassr kulübünün yabancı kontenjanında yer açmak için elden çıkarmak istediği Talisca'ya gözünü dikti.

Brezilyalı 10 numara için ilk temasları kuran ve olumlu dönüşler alan Cimbom, Arabistan ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ta fırtınalar koparan 30 yaşındaki 10 numara da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. (Fotomaç)

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Talisca bombası
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