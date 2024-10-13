GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk: Osimhen isterse kalır

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir TV kanalında önemli açıklamalar yaptı. İşte satır başları:

"Ligde lideriz. Puan barajı yine yüksek olacak. Avrupa Ligi de bizim için hedef. Fikstürle alakalı bir şeyler söyledim ama şikayet gibi algılandı. Fatih Terim'in İzmir'deki sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Fatih Hoca genel olarak maç trafiğinden bahsediyor. 'Avrupa dönüşü lig maçını 4. güne koyarsınız. Pazara koyarsın, gündüz oynatırsın' dedim. Fenerbahçe, M.United maçı sonrası 3. günde Bodrum karşısına çıkacak. Fikstür ayarlaması Fenerbahçe için de yapılsın. Sakatlıklar yaşanmasın. Mourinho'ya karşı kazanmak bizim için önemli bir motivasyon. Ancak işin nirvanası F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenmek. Osimhen'in şartlarını tam bilmiyorum ama isterse bizde kalır. Kendisi şu anda G.Saray'da çok mutlu."

KÖTÜ HABERİ VERDİ: BARIŞ ANTALYA'DA YOK

Okan Buruk, Milli Takım'da sakatlanan Barış Alper Yılmaz için kötü haberi verdi. Yıldız futbolcunun deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı "Fiziği güçlü, çabuk toparlamasını bekliyoruz. Beşiktaş maçına yetişecek gibi görünüyor. Bu sezon hiç dinlenemedi. Ziyech döndü, iyi de başladı" diye konuştu.