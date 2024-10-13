GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün yeni sözleşme teklifini reddetti

Galatasaray'da gündem Yunus Akgün... Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde Benfica'ya transfer olması nedeniyle düzenli forma şansı bulan 24 yaşındaki oyuncu yükselen performansıyla ilk 11'deki yerini garantiledi. Milli futbolcunun iki yıllık sözleşmesi bulunuyor. Şu ana kadar 11 maçta 4 kez ağları sallayan yıldız futbolcunun, transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.

YENİ KONTRAT ÖNERİSİ

Galatasaray yönetimi sözleşmesi 2026'ın yazında sona erecek olan Yunus Akgün'e yeni bir kontrat önerdi. Yıllık 17 milyon TL kazanan Yunus Akgün'e 40 milyon TL teklif edildi. Ancak Galatasaray'ın 40 milyon TL'lik teklifi kabul görmedi. Yunus Akgün'ün menajeri, sarı-kırmızılı kulüpten 65 milyon TL yıllık ücret talep etti. (Milliyet)