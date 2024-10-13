Guardiola’nın alternatifleri Alonso ve Amorim

Manchester City'de 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan Pep Guardiola konusu hala soru işaretleri barındırıyor. Taraftarlar kalması için baskı yapsa da, tecrübeli teknik adam ayrılık için kapıyı aralık bırakıyor. Guardiola'nın Manchester City ile olan kontratı Haziran 2025'te sona eriyor. Ancak İngiliz ekibi, başarılı teknik adamla henüz yeni bir sözleşme imzalamadı. Taraftarlar, Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarda Guardiola'nın kalmasını isteyen pankartlar açarken, deneyimli hoca ise ayrılık için net bir cevap vermekten çekiniyor.

CITY YENİ ADIMLAR ATIYOR

Pep Guardiola'yı Bayern Münih'ten Manchester City'ye getiren futbol direktörü Txiki Begiristain ile yollar ayrıldı. City yönetimi, Begiristain'in yerine Sporting Lizbon'un futbol direktörü Hugo Viana ile anlaştı. Guardiola, 2021'de verdiği bir demeçte, City'de kalmasının Begiristain'in etkisi sayesinde olduğunu ve bu yüzden iki kez kontrat uzattığını belirtmişti. Begiristain'in ayrılması, İngiltere medyasında Guardiola'nın da takımdan ayrılabileceği yönünde yorumlara neden oldu. City yönetimi Guardiola'nın olası ayrılığına karşı Xabi Alonso'yu adaylar arasına aldı. Sporting'den gelen Viana'nın etkisiyle Ruben Amorim'in de yeni teknik direktör adayları arasında olduğu söyleniyor.