MİLLİ TAKIM HABERİ: Montella’ya yıldızlardan 14 destek

SANTRFORLA 'BARIŞ'AMADI

Bu arada A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella tarafından uzun süredir ileri uçta santrfor olarak oynatılan Barış Alper Yılmaz, bir türlü bu pozisyona alışamadı. Son 7 maçın 6'sında santrfor, birinde ise sağ kanat olarak maça başlayan milli oyuncu, hiç gol katkısı veremedi. 7 maçta gol atamayan 24 yaşındaki futbolcunun asisti de bulunmuyor. Barış Alper, Ay-Yıldızlı formayla son golünü 10 Haziran'da Polonya'ya 2-1 kaybedilen dostluk maçında kaydetmişti.