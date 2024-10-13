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Giriş Tarihi: 13.10.2024 16:17

Robert Lewandowski: Ben orta saha oyuncusu değilim

Polonyalı yıldız santrafor Robert Lewandowski, Portekiz'e 3-1 mağlup oldukları Uluslar Ligi maçının ardından kendi performansı hakkında konuştu.

Robert Lewandowski: Ben orta saha oyuncusu değilim

Polonya'nın başarılı santraforu Robert Lewandowski, sahasında Portekiz'e 1-3 mağlup oldukları maçın ardından kendi performansı hakkında açıklama yaptı.

Lewandowski, "Ben orta saha oyuncusu değilim, işim savunmaya geçip kendi yarı sahamda topu almak değil. Belki bunu antrenmanlarda da yapabilirim. Maç sırasında ceza sahasının yakınında durup, bir şeyler olana kadar ortaları ve pasları beklemem gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Sadece Portekiz maçında değil, genel olarak topun rakip ceza sahasına yakın olduğunu pek göremiyoruz ve forvetin görevi bu alanda bir şeyler yapmaya çalışmak" ifadelerini kullandı.

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Robert Lewandowski: Ben orta saha oyuncusu değilim
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