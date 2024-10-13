TFF 3. Lig: Bursaspor: 3 - Kahramanmaraşspor : 0

TFF 3. Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden lider Bursaspor evinde Kahramanmaraşspor'u ağırladı. Timsahlar, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bursaspor oynadığı 6 maçta da henüz kalesinde gol görmedi. Bursaspor 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

İLK 11'LER

Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Furkan Sakı dk. 80), Taha Can Velioğlu, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı (Sedat Cengiz dk. 72), Yiğitali Bayrak (Recep İnanç dk. 82), Musa Çağıran, Ahmet İlhan Özek (Hamza Gür dk. 71), İlhan Depe, Mücahit Can Akçay (Tahir Babaoğlu dk. 80)

Kahramanmaraşspor: Olcay Toplu, Bilal Özer (Kemal Bayrak dk. 81), Emre Kars, Ali Osman Karnapoğlu, Burak Özsoy, Birhan Vatansever, Emre Aydın, Mustafa Arda Mutlu (Miraç Türkyılmaz dk. 46), Serdar Yıldırım, Adar Aygür (Selahattin Enes Kılıç dk. 66), Yasin Reis (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 73)

Goller: Mücahit Can Akçay (dk. 21), Bilal Özer (dk. 75 k.k.), Taha Can Velioğlu (dk. 90+2)

Sarı kartlar: Taha Can Velioğlu, Sedat Cengiz (Bursaspor)

