TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’da Berghuis sürprizi

Sezona beklentilerin altında başlayan Trabzonspor, ara transfer döneminde kanat, kanat forvet, 8 numara ve stoper mevkilerine nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor. Sezon başında 13 oyuncu transferi yapan Trabzonspor, yeniden yapılanmaya gitmişti. Fakat Abdullah Avcı yönetiminde kurulan kadro henüz sınıfı geçemedi. Ligde 7 maçta 6 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunan Fırtına'da, isimlerin potansiyelinden ziyade kadro mühendisliğinin yanlış oluşu eleştiriliyor. Ara dönemde ise takıma nokta atışı takviyeler planlanıyor. Bu doğrultuda erkenden hazırlıklara başlayan Trabzonspor'da, 4 mevkiye oyuncu bakılıyor. Kanat, kanat forvet, 8 numara ve stoper bölgeleri için şimdiden liste hazırlanıyor. Eğer mevcut oyuncuların performansında değişim olmazsa, Ocak ayında takviye yapılacak.

BONSERVİSİ UYGUN

Menajerler tarafından da kulübe önerilerin gelmeye başladığı öğrenildi. Bu isimlerden birinin Steven Berghuis olduğu iddia edildi. Yaz döneminde adı ciddi şekilde Beşiktaş'la anılan 32 yaşındaki Berghuis, Ajax forması giyiyor. Esas mevkisi sağ kanat olan fakat sol kenarın yanı sıra forvet arkasında da görev yapan yıldız Hollandalı, bu sezon 7 maçta 1 gol atarken, 2 asist yaptı. Kariyeri boyunca 46 defa Hollanda Milli Takımı'nda oynayan Berghuis'in sezon sonu kontratı bitiyor. Dolayısıyla ara transferde olası bir ayrılıkta, yarım dönem mukavelesi kalacağı için Ajax'ın yüksek bir bedel talep etmesi beklenmiyor. Ajax öncesinde Feyenoord, Watford, AZ Alkmaar, Twente gibi kulüplerde forma giyen Berghuis, geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırmış, 10 da asist yapmıştı. Trabzonspor'da özellikle Kasım ayındaki milli arada transfer konusunun ciddi şekilde masaya yatırılması bekleniyor. (Fanatik)