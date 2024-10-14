Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gio'nun eli Rashica'ya değdi
Giriş Tarihi: 14.10.2024 09:08

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gio'nun eli Rashica'ya değdi

Milot Rashica, Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’a gelişiyle müthiş bir ivme yakaladı. Süper Lig’de 3 asistle takımın en iyisi olan 28 yaşındaki Kosovalı yıldız, 2.3 kilit pas ile de Rafa Silva’nın önüne geçmeyi başardı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gio’nun eli Rashica’ya değdi

Geçtiğimiz sezon tam anlamıyla kendisinden istenileni veremeyen Milot Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona fırtına gibi başladı. Biri Avrupa'da olmak üzere 4 asist yapan Kosovalı yıldız, Süper Lig'deki 3 gol pasıyla takımın en iyisi oldu. 1.94 asist beklentisiyle de zirvede yer alan 28 yaşındaki futbolcu, kilit pasta da Rafa Silva'yı geride bıraktı. Tecrübeli isim, maç başına 2.3 kilit pas ile bu alanda da ilk sırayı kimseye bırakmadı.

MİLLİ TAKIM'DA DA BAŞARILI
Ayrıca 7 büyük şans yaratarak bu alanda da takımın en iyisi oldu. Giovanni van Bronckhorst ile sahadaki performansı olumlu yönde değişen, daha öz güvenli ve etkili oynayan Rashica, Kosova Milli Takımı'nda da önemli işlere imza atıyor. Yıldız futbolcu, son olarak Kosova'nın Litvanya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta bir asist yapmayı başardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gio'nun eli Rashica'ya değdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA