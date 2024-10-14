BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Ersin gidiyor

Beşiktaş'ta ara transferde yapılacak takviyelerin çalışmaları şimdiden başlarken gidecek oyuncular da planlamalar için büyük önem taşıyor. Bahtiyor için Lokomotiv Moskova ile Dinamo Moskova'nın devreye girdiği öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar'ın bu transfer için 4 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

ERSİN'E YOL GÖZÜKTÜ

Bu arada Ersin Destanoğlu da devre arasında takımdan ayrılabilir. Frankfurt maçında bu sezon ilk kez forma giyen Ersin Destanoğlu, maçın sonlarına doğru ıslıklanmıştı. Beşiktaş'ta uzun süredir Mert Günok'un gerisinde kalan genç eldivenin taraftarın da tepkilerinin ardından ayrılmak istediği ifade edildi. Ersin, uygun bir teklif olması halinde oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Ersin Destanoğlu, bu sezon Beşiktaş forması ile sadece 1 maça çıktı. (Fanatik)