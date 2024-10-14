Bursaspor tam gaz

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor fırtınası esiyor. Teknik direktör Pablo Batalla yönetimindeki yeşil-beyazlılar, sahasında Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup etti. A Spor'dan yayınlanan müsabakada Timsah'ın gollerini Mücahit Can Akçay, Bilal Özer (k.k.) ve Taha Can Velioğlu attı.Futbolseverler, şiddete uğramış kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açtı. Grubunun lideri olan Bursaspor, ligdeki 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 12 gol attı, kalesinde ise hiç gol görmedi.