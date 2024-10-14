Bursaspor tam gaz

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor fırtınası esiyor. Teknik direktör Pablo Batalla yönetimindeki yeşil-beyazlılar, sahasında Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup etti. A Spor'dan yayınlanan müsabakada Timsah'ın gollerini Mücahit Can Akçay, Bilal Özer (k.k.) ve Taha Can Velioğlu attı. Karşılaşmayı tribünde 41 bin 570 taraftar izledi.
Futbolseverler, şiddete uğramış kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açtı. Grubunun lideri olan Bursaspor, ligdeki 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 12 gol attı, kalesinde ise hiç gol görmedi.