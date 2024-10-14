Derbinin kazananı Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde konuk ettiği son şampiyon Galatasaray Petrol Ofisi'ni ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 devirerek 6'da 6 ile liderliğini sürdürdü.
62'de Ümran Özev'in golüyle öne geçen Dişi Kanaryalar, 5 dakika sonra Yağmur Uraz ile farkı açıp skoru da ilan etti. Peş peşe 3 galibiyetin ardından ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, 9 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları dolayısıyla maç eksiği bulunuyor.
UYUYAN ASLAN GÖNDERMESİ
Fenerbahçe,
galibiyetiyle G.Saray'a göndermelerde bulundu. Kafes içinde uyuyan bir aslan
paylaşan sarı-lacivertliler, arka plana da Ezel dizi müziği ekledi. Diğer paylaşımında da 6'da 6'ya vurgu yapıp "Sıradaki rakip"
ifadesini kullandı.