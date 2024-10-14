Derbinin kazananı Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde konuk ettiği62'de Ümran Özev'in golüyle öne geçen Dişi Kanaryalar, 5 dakika sonra Yağmur Uraz ile farkı açıp skoru da ilan etti.Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları dolayısıyla maç eksiği bulunuyor.Fenerbahçe,galibiyetiyle G.Saray'a göndermelerde bulundu.paylaşan sarı-lacivertliler, arka plana da Ezel dizi müziği ekledi. Diğer paylaşımında da 6'da 6'ya vurgu yapıpifadesini kullandı.