GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’dan Barış Alper’e yeni sözleşme

Aslan 2021 yılında 2.1 milyon Euro'ya Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, başarı basamaklarını hızla tırmanmıştı. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz yıl 4 yıllık yeni kontrat imzaladığı milli futbolcu için bir kez daha harekete geçiyor.

Galatasaray yönetimi, Barış Alper'e verdiği yeni sözleşme sözünü tutmaya hazırlanıyor. Sezon başında aldığı teklifleri reddedip Cimbom'da kalmayı tercih eden Barış Alper ile milli ara sonrası yeni sözleşme imzalanması beklendiği haber detayında yer aldı. Galatasaray yönetiminin Barış Alper'e verdiği sözün ise yıllığı 2 milyon eurodan 4 senelik kontrat olduğu belirtildi. (Türkiye)