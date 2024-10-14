GALATASARAY HABERLERİ: Yeni bir ikili doğuyor: Ziyech ve Sara

Sakatlığı nedeniyle neredeyse unutulan Hakim Ziyech, antrenmanlara başlar başlamaz kalitesini de gösterdi. Faslı oyuncunun idmanların tamamında takımla birlikte çalışması, teknik direktör Okan Buruk'un da moralini yerine getirdi. Kanatlarda rotasyonda eksik kaldığının altını çizen Buruk, Ziyech'in sahaya çıkacak duruma gelmesini de bekliyor. Dün yapılan antrenmanda Ziyech, geri dönüşünün güçlü olacağının sinyalini verirken Gabriel Sara ile de iyi anlaşması yüzleri güldürdü.

OSİMHEN'DE HEDEF BEŞİKTAŞ

Bu arada milli ara sonrasında lig ve Avrupa'da zorlu döneme girecek olan Aslan'da Victor Osimhen'in geri dönüşü de bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun sakatlığı sonrası sahalara dönüşü adım adım gerçekleştirilirken Antalyaspor ve Elfsborg maçlarında 90 dakika riske edilmeyeceği ve Beşiktaş karşısında ilk 11'de olması üzerine planlama yapıldığı öğrenildi.

BARIŞ İÇİN BİRAZ ARA

Öte yandan Sakatlığı sonrasında milli takımdan çıkarılan Barış Alper Yılmaz için sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti, dinlenme süresinin uzun olduğu bir program uygulayacak. Geçen sezondan bu yana 80 maçın üzerinde sahada kalan Barış Alper'in, Antalya maçında kesinlikle sahada olmayacağı ve Elfsborg mücadelesi için durumuna göre karar verileceği öğrenildi. Okan Buruk da oyuncusunun fizik gücünü düşünerek hareket ediyor.