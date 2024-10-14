Gio’nun eli Rashica’ya değdi

Geçtiğimiz sezon tam anlamıyla kendisinden istenileni veremeyen Milot Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona fırtına gibi başladı. Biri Avrupa'da olmak üzere 4 asist yapan Kosovalı yıldız, Süper Lig'deki 3 gol pasıyla takımın en iyisi oldu. 1.94 asist beklentisiyle de zirvede yer alan 28 yaşındaki futbolcu, kilit pasta da Rafa Silva'yı geride bıraktı.
Tecrübeli isim, maç başına 2.3 kilit pas ile bu alanda da ilk sırayı kimseye bırakmadı.
MİLLİ TAKIM'DA DA BAŞARILI
Ayrıca 7 büyük şans yaratarak bu alanda da takımın en iyisi oldu.
Giovanni
van Bronckhorst
ile sahadaki performansı
olumlu yönde değişen, daha
öz güvenli ve etkili oynayan
Rashica, Kosova
Milli Takımı'nda da önemli
işlere imza atıyor. Yıldız
futbolcu, son olarak Kosova'nın
Litvanya'yı 2-1 mağlup
ettiği maçta bir asist
yapmayı başardı.