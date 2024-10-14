Gio’nun eli Rashica’ya değdi

Geçtiğimiz sezon tam anlamıyla kendisinden istenileni veremeyen Milot Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona fırtına gibi başladı. Biri Avrupa'da olmak üzere 4 asist yapan Kosovalı yıldız, Süper Lig'deki 3 gol pasıyla takımın en iyisi oldu.Tecrübeli isim, maç başına 2.3 kilit pas ile bu alanda da ilk sırayı kimseye bırakmadı.Giovannivan Bronckhorstile sahadaki performansıolumlu yönde değişen, dahaöz güvenli ve etkili oynayanRashica, KosovaMilli Takımı'nda da önemliişlere imza atıyor. Yıldızfutbolcu, son olarak Kosova'nınLitvanya'yı 2-1 mağlupettiği maçta bir asistyapmayı başardı.