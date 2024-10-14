İsmail Yüksek’e Avrupa’dan sürpriz bir talip daha!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Son olarak sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla pek çok takımın ilgisini çeken İsmail Yüksek için İtalya'dan sürpriz bir ekip devreye girdi.

Takvim'in haberine göre İsmail Yüksek'e Roma talip oldu. Çizme temsilcisinin Mourinho'dan yıldız isim hakkında bilgi aldığı ifade edildi.Ayrıca Roma'nın Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı da aktarıldı

Portekizli çalıştırıcı, 2021- 2024 yılları arasında İtalyan ekibini çalıştırmış ve 2022'de UEFA Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Kanarya yüksek bir bonservis ücretini kasasına koymakla karşı karşıya.Oyuncunun piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sarı-Lacivertli kulubün, Roma'nın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu.

Milli yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.