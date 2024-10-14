Malatya kongresinde kavga çıktı

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor Kulübü'nün kongresinde yumruklar konuştu. Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için yapılmayan kongre için dün adaylar ve delegeler Battalgazi Belediyesi Kongre Salonu'nda toplandı.Kısa sürede büyüyen olay yumruklu kavgaya dönüşürken polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Yeni başkan, Şahin Altınok seçildi.