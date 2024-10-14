Son dakika: Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’a verdiği sözü tutuyor

Galatasaray 2021 yılında 2.1 milyon euroya Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, başarı basamaklarını hızla tırmanmıştı.

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz yıl 4 yıllık yeni kontrat imzaladığı milli futbolcu için bir kez daha harekete geçiyor.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetimi, Barış Alper'e verdiği yeni sözleşme sözünü tutmaya hazırlanıyor.Sezon başında aldığı teklifleri reddedip Galatasaray'da kalmayı tercih eden Barış Alper ile milli ara sonrası yeni sözleşme imzalanması beklendiği haber detayında yer aldı.

Galatasaray yönetiminin Barış Alper'e verdiği sözün ise yıllığı 2 milyon eurodan 4 senelik kontrat olduğu belirtildi.Öte yandan haberde Barış Alper'in yanı sıra Yunus Akgün ile de yeni sözleşme imzalanacağı ve oyuncuya yıllık 55 milyon liralık teklif sunulacağı vurgulandı. Ntvspor