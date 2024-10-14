Tadic gönülleri fethetti

F.Bahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle soldan sağ kanada geçen ve takımın skor yükünü çeken Dusan Tadic'e sürpriz bir teklif geldi.
EURO 2024 Şampiyonası'nın ardından Sırbistan Milli Takımı'na veda ettiğini açıklayan 35 yaşındaki oyuncuya 'Geri dön' çağrısı geldi. Ancak bu teklife olumsuz yanıt veren deneyimli futbolcu, tüm zamanını Fenerbahçe'nin başarısı için harcayacağını belirtti.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Tadic, Mourinho tedrisatında 13 maçta görev yaparken ağları 5 kez sarstı ve 6 da asist katkısı verdi.
OOSTERWOLDE İÇİN 12 MİLYON 'YA RET
Fenerbahçe, Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. Teknik direktör Mourinho'nun bin 199 dakikayla Livakovic'ten sonra en fazla süre verdiği isim olan 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısı 12 milyon Euro ile çalındı. Ancak yönetim, Oosterwolde'nin daha fazla edeceğini düşünerek reddetti.
20 milyon Euro'nun üzerinde teklif bekleniyor.