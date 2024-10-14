Tadic gönülleri fethetti

F.Bahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyleEURO 2024 Şampiyonası'nın ardından Sırbistan Milli Takımı'na veda ettiğini açıklayan 35 yaşındaki oyuncuya 'Geri dön' çağrısı geldi.Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Tadic, Mourinho tedrisatında 13 maçta görev yaparken ağları 5 kez sarstı ve 6 da asist katkısı verdi.Fenerbahçe, Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. Teknik direktör Mourinho'nun bin 199 dakikayla Livakovic'ten sonra en fazla süre verdiği isim olan 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısı 12 milyon Euro ile çalındı.20 milyon Euro'nun üzerinde teklif bekleniyor.