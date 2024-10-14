Yeni bir ikili doğuyor!

Sakatlığı nedeniyle neredeyse unutulan Hakim Ziyech, antrenmanlara başlar başlamaz kalitesini de gösterdi. Faslı oyuncunun idmanların tamamında takımla birlikte çalışması, teknik direktör Okan Buruk'un da moralini yerine getirdi.
Kanatlarda rotasyonda eksik kaldığının altını çizen Buruk, Ziyech'in sahaya çıkacak duruma gelmesini de bekliyor.
Dün yapılan antrenmanda Ziyech, geri dönüşünün güçlü olacağının sinyalini verirken Gabriel Sara ile de iyi anlaşması yüzleri güldürdü.
OSİMHEN'DE HEDEF BEŞİKTAŞ
Milli
ara sonrasında lig ve Avrupa'da zorlu döneme girecek olan Aslan'da Victor Osimhen'in geri dönüşü de bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun sakatlığı sonrası sahalara dönüşü adım adım gerçekleştirilirken Antalyaspor ve Elfsborg maçlarında 90 dakika riske edilmeyeceği ve Beşiktaş karşısında ilk 11'de olması üzerine planlama yapıldığı öğrenildi.
BARIŞ İÇİN BIRAZ ARA!
Sakatlığı sonrasında milli takımdan çıkarılan Barış Alper Yılmaz için sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti, dinlenme süresinin uzun olduğu bir program uygulayacak. Geçen sezondan bu yana 80 maçın üzerinde sahada kalan Barış Alper'in,
Antalya maçında kesinlikle sahada olmayacağı ve Elfsborg mücadelesi için durumuna göre karar verileceği öğrenildi. Okan Buruk da oyuncusunun fizik gücünü düşünerek hareket ediyor.
İCARDI IÇIN 16 MILYON EURO!
Arjantin medyasında Mauro İcardi haberleri dün de devam etti. Milli maçlar için verilen arada Okan Buruk'un, Torreira ve Muslera ile birlikte 2 gün fazladan izin verdiği oyuncu, Buenos Aires'e giderek ailesini ziyaret etti.
Arjantin medyası ise River Plate'in sezon sonunda golcü futbolcu için teklif yapacağını yine sayfalarına taşıdı. Son habere göre; River Plate 16 milyon Euro'luk bütçe ile kapıyı çalacak.