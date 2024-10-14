Yeni bir ikili doğuyor!

Sakatlığı nedeniyle neredeyse unutulan Hakim Ziyech, antrenmanlara başlar başlamaz kalitesini de gösterdi.Kanatlarda rotasyonda eksik kaldığının altını çizenDün yapılan antrenmanda Ziyech, geri dönüşünün güçlü olacağının sinyalini verirken Gabriel Sara ile de iyi anlaşması yüzleri güldürdü.Milliara sonrasında lig ve Avrupa'da zorlu döneme girecek olan Aslan'da Victor Osimhen'in geri dönüşü de bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun sakatlığı sonrası sahalara dönüşü adım adım gerçekleştirilirken Antalyaspor ve Elfsborg maçlarında 90 dakika riske edilmeyeceği ve Beşiktaş karşısında ilk 11'de olması üzerine planlama yapıldığı öğrenildi.Sakatlığı sonrasında milli takımdan çıkarılan Barış Alper Yılmaz için sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti, dinlenme süresinin uzun olduğu bir program uygulayacak.Antalya maçında kesinlikle sahada olmayacağı ve Elfsborg mücadelesi için durumuna göre karar verileceği öğrenildi. Okan Buruk da oyuncusunun fizik gücünü düşünerek hareket ediyor.Arjantin medyasında Mauro İcardi haberleri dün de devam etti. Milli maçlar için verilen aradaArjantin medyası ise River Plate'in sezon sonunda golcü futbolcu için teklif yapacağını yine sayfalarına taşıdı. Son habere göre; River Plate 16 milyon Euro'luk bütçe ile kapıyı çalacak.